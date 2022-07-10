Об этом сообщил в фейсбуке Генштаб ВСУ . С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла:

личного состава около 37 300 (+100) человек

танков ‒ 1 641 (+3) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3 823 (+8) ед,

артиллерийских систем – 834 (+2) ед,

РСЗО ‒ 247 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 108 (+0) ед,

самолетов – 217 (+0) ед,

вертолетов – 188 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 676 (+2),

крылатые ракеты ‒ 155 (+0),

корабли /катера ‒ 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2 694 (+7) ед,

специальная техника – 66 (+0).

Армия РФ за сутки наибольшие потери понесла на Краматорском направлении.

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