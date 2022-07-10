Российские оккупанты за сутки потеряли 100 военных, 8 бронемашин и 7 автоцистерн, - Генштаб ВСУ
Генштаб назвал потери РФ с 24 февраля по 10 июля - около 37 300 оккупантов, 1 641 танк, 3 823 бронемашин и 2 694 автоцистерн
Об этом сообщил в фейсбуке Генштаб ВСУ . С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла:
- личного состава около 37 300 (+100) человек
- танков ‒ 1 641 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3 823 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 834 (+2) ед,
- РСЗО ‒ 247 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 108 (+0) ед,
- самолетов – 217 (+0) ед,
- вертолетов – 188 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 676 (+2),
- крылатые ракеты ‒ 155 (+0),
- корабли /катера ‒ 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2 694 (+7) ед,
- специальная техника – 66 (+0).
Армия РФ за сутки наибольшие потери понесла на Краматорском направлении.
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