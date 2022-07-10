Об этом информирует в телеграмме Государственная пограничная служба Украины .



За прошедшие сутки, 9 июля, под российские обстрелы попали: Миропольская, Хотинская, Белопольская, Эсманьская и Шалыгинская общины на Сумщине и Семеновская община на Черниговщине.

"Дважды Сумщину атаковали вражеские вертолеты. Один из них совершил 2 пуска ракет в направлении Белопольской общины, другой – 3 пуска ракет по территории Миропольской общины", - говорится в сообщении.

Около двух десятков боеприпасов из реактивной системы залпового огня и 120 мм минометов рашисты выпустили в Хотинскую общину.

Четыре раза армия РФ обстреляла Шалыгинскую общину из РСЗО, минометов и автоматического гранатомета. Всего около сотни взрывов.

Враг трижды целил минометами по территории Эсманьской общины. Зафиксировано 17 взрывов.

Также в Черниговской области вражеские мины калибра 120 мм разорвались на территории Семеновской общины.