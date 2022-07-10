Российские оккупанты за сутки не менее 12 раз обстреляли Сумщину и Черниговщину
9 июля решисты обстреляли Сумскую и Черниговскую области с территории России. Огонь оккупанты везут ракетами из вертолетов, боеприпасами из РСЗО и 120 мм минометов
Об этом информирует в телеграмме Государственная пограничная служба Украины .
За прошедшие сутки, 9 июля, под российские обстрелы попали: Миропольская, Хотинская, Белопольская, Эсманьская и Шалыгинская общины на Сумщине и Семеновская община на Черниговщине.
"Дважды Сумщину атаковали вражеские вертолеты. Один из них совершил 2 пуска ракет в направлении Белопольской общины, другой – 3 пуска ракет по территории Миропольской общины", - говорится в сообщении.
Около двух десятков боеприпасов из реактивной системы залпового огня и 120 мм минометов рашисты выпустили в Хотинскую общину.
Четыре раза армия РФ обстреляла Шалыгинскую общину из РСЗО, минометов и автоматического гранатомета. Всего около сотни взрывов.
Враг трижды целил минометами по территории Эсманьской общины. Зафиксировано 17 взрывов.
Также в Черниговской области вражеские мины калибра 120 мм разорвались на территории Семеновской общины.
- Российские захватчики в течение дня, 9 июля, обстреливали три общины Сумской области.
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