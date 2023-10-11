Российские оккупанты за сутки атаковали 8 регионов Украины: 2 погибших, 8 раненых

Информацию об обстрелах регионов предоставили в областных военных администрациях.

Черниговщина: за сутки российские кафиры совершили 11 обстрелов. Враг атаковал из гранатометов, минометов, РСЗО. Обстреливались Новгород-Северский и Корюковский районы.

Сумщина: ночью россияне совершили обстрелы Краснопольской общины. Ударили из артиллерии и минометов. Вчера в течение дня россияне совершили 21 обстрел пограничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 82 взрыва. Обстрелы потерпели Краснопольская, Хотинская, Белопольская, Великописаревская и Свеская общины.

Хотинская община: в результате минометных обстрелов поврежден жилой дом.

Краснопольское общество: враг бил из артиллерии и миномета. Также было повреждено помещение двух школ.

В результате одного из артобстрелов ранения получил ребенок. От полученных ранений девочка скончалась в карете скорой помощи.

Запорожщина: за прошедшие сутки россияне нанесли 127 ударов по 25 населенным пунктам. 101 артобстрел пришелся по территории Гуляйполя, Орехова, Железнодорожного, Белогорья, Малиновки, Степногорска, Каменского, Степного, Пятихаток, Лобкового, Лукьяновского и других городов и сел на линии огня.

Оккупанты совершили ракетный удар по поселку Надежда, 4 авиаудара по Орехову, Роботиному и Малой Токмачке, 6 РСЗО-обстрелов Новоданиловки, Роботиного и Малой Токмачки, а также 15 БПЛА-атак по Левадному, Роботиному, Волшебному, Новоивановке, Темы. . Поступило 21 сообщение о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Днепропетровщина: ночью российские захватчики из тяжелой артиллерии били по районному центру, Марганецкой и Мировской общинам. Пострадала 78-летняя женщина. Ей оказали необходимую помощь. В Никополе изуродованы 2 админздания, коммунальное предприятие, общежитие, 5 многоквартирных домов.



За день вчера в Никопольщине зафиксировали 7 обстрелов, также агрессор попал по району тремя дронами-камикадзе. В самом Никополе повреждены 16 частных домов и 8 хозяйственных построек. Одна – уничтожена. Избиты гимназия и четверть сотни солнечных панелей, задел газопроводы и линии электропередач. Есть разрушение и в Марганецкой общине. Изуродованы 3 дома местных, хозяйственные постройки, электросети.

Харьковщина: сегодня утром произошел вражеский обстрел из РСЗО по поселку Боровая Изюмского района. Повреждены два жилых дома.

За прошедшие сутки на Слобожанском направлении враг нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Басово, Гатище, Волчанские Хутора. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Терновая, Огурцово, Строевка, Красное Первое.

На Купянском направлении украинские воины отразили 16 атак врага в районе Синьковки и 5 атак у Ивановки. Авиационные удары получили Синьковка, Кисловка, Песчаное. Противник обстрелял из артиллерии и минометов более 15 населенных пунктов, в частности, Лиман Первый, Синьковка, Кисловка, Табаевка, Песчаное и Берестово.

Вчера утром в результате ракетного удара по пгт Большой Бурлук Купянского района получили ранения три человека. Пострадали две женщины 45 лет и 34-летний мужчина. Двое из пострадавших госпитализированы. Были повреждены 10 зданий и 4 автомобиля.

В результате артиллерийского обстрела окупантов с.Куриловка Купянского района ранения получил 47-летний мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести. Поврежден жилой дом.

Также вчера враг обстрелял поселок Петропавловка Купянского района. Повреждены 2 жилых дома, хозяйственные постройки, 2 автомобиля, трактор, пострадавших нет.

Луганщина: по окрестностям Невского россияне попали двумя авиабомбами КАБ-500. Также активно применяли авиацию для ударов по позициям наших военных в Новолюбовке и Серебрянском лесничестве, что юго-западнее Кременной.

Под артиллерийским и минометным огнем – Макеевка, Невское и Белогоровка.

Донеччина: под огнем россиян за прошлые сутки оказались 16 населенных пунктов: Авдеевка, Лиман, Курахово, Красногоровка, пгт Очеретино, пгт Нелиповка, пгт Желанне, пгт Курдюмовка, с.Нетайлово, с.Первомайское, с.Новобахут. Предтечино, с.Дружба, с.Катериновка, с.Новоселовка первая.

В результате вражеских атак один человек погиб, 2 раненых. Повреждены объекты 11 жилых домов, здание железнодорожного вокзала, ЛЭП, 3 хозяйственные сооружения, котельная, трактор, гражданский автомобиль.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 82 обстрела, из них 2 по городу Херсон. Россияне попали в районы 22 населенных пунктов области; здание учебного заведения и территории сельхозобщества в Бериславском районе.

Также враг атаковал дом в Кизомысе. В результате пострадала местная жительница. 74-летняя женщина смогла добраться до Херсона, где вызвала скорую. Пострадавшей была оказана медицинская помощь.