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Российские оккупанты за неделю продвинулись на 2 км в направлении Бахмута, - британская разведка

10 октября, 2022 понедельник
08:41
война с Россией

Российские войска за прошедшую неделю продвинулись на 2 км в направлении города Бахмут в Донецкой области

Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

Британская разведка обращает внимание, что украинские наступательные операции продолжают оказывать давление на российские войска как на северо-востоке, так и в Херсонской области. Однако Россия продолжает отдавать приоритет своим наступательным операциям на Донбассе, особенно в районе города Бахмут.

За последнюю неделю российские войска продвинулись в город на 2 км по двум направлениям, приближаясь к прорыву в Бахмут, который испытал очень значительные разрушения от обстрелов. Эти силы, вероятно, включали подразделения частной военной компании Вагнера, включая наемников, недавно набранных из российских тюрем.

"Постоянные усилия России по прогрессу ее тяжелого наступления на Донбассе перед лицом серьезных угроз на ее оперативных флангах подчеркивают необходимость достижения успеха в Донецкой области, а также подчеркивают негибкость схемы операции, которая до сих пор подрывала ее планы", - пришли к выводу в разведке Британии.

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Донбасс
военные силы Украины
Донетчина
оккупированные территории
Бахмут
наступление ВСУ
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