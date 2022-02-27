Российские оккупанты взорвали газопровод в Харькове

Об этом сообщает Госспецсвязь, передает Еспресо.TV.



Очевидцы публикуют в сети видео взрыва. В момент взрыва на улице стало светло, как днем, а сам взрыв очень похож на ядерный. Потом в Госспецсвязи добавили: "Предостерегаем от дезинформации: это НЕ ядерный удар, хотя взрыв визуально похож на него".

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