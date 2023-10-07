Российские оккупанты вывели в Черное море 4 корабля, среди них есть ракетоноситель
По состоянию на утро субботы, 7 октября, российские террористы удерживают в Черном море на боевом дежурстве 4 корабля. Среди них есть носитель крылатых ракет "калибр"
Об этом сообщают ВМС ВСУ.
"По состоянию на 07:30 в Черном море на боевом дежурстве находится 4 вражеских корабля, из них 1 носитель крылатых ракет "калибр", - говорится в сообщении.
В Азовском море находится 1 вражеский корабль, который несет крылатые ракеты "калибр". В то же время в Средиземном море на боевом дежурстве находится 3 вражеских корабля, из них 1 носитель крылатых ракет "калибр".
- По состоянию на утро пятницы, 6 октября, российская армия удерживала на боевом дежурстве в Черном море 4 корабля. Ракетоносители "калибров" отсутствовали.
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