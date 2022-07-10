Об этом сообщает в телеграмме Главное управление разведки Министерства обороны Украины .

Оккупанты по военным частям вблизи границы с Украиной, накануне командировки на войну, выводят технику из строя, чтобы остаться на территории РФ.



"Военнослужащие 103 мотострелкового полка, входящего в состав 150 мотострелковой дивизии, лишь в течение недели разукомплектовали и вывели из строя 17 БТР-82А и 9 командно-штабных машин К1Ш1, которые уже были готовы к загрузке на железнодорожные платформы", - говорится в сообщении.

В разведке добавляют, что такие случаи не единичны в российской армии: "Командующий южным военным округом обратился в ФСБ страны-оккупанта с просьбой усилить надзор за техникой и наблюдения за оккупантами которых будут отправлять на войну в Украину".

СБУ перехватила разговор оккупантов о разбомбленном российской армией батальоне "Народной милиции "ДНР" в Донецкой области.

5 июля Главное управление разведки МО Украины обнародовало очередной перехваченный разговор "ДНР"овца со своей женой.

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