Российские оккупанты вывели из строя 17 БТР и 9 командно-штабных машин, чтобы не ехать на фронт, - разведка
Украинская разведка обнаружила, что рашисты выводят из строя свою боевую технику, чтобы не ехать на войну. В частности, оккупанты из 103 мотострелкового полка в течение недели вывели из строя 17 БТР и 9 командно-штабных машин
Об этом сообщает в телеграмме Главное управление разведки Министерства обороны Украины .
Оккупанты по военным частям вблизи границы с Украиной, накануне командировки на войну, выводят технику из строя, чтобы остаться на территории РФ.
"Военнослужащие 103 мотострелкового полка, входящего в состав 150 мотострелковой дивизии, лишь в течение недели разукомплектовали и вывели из строя 17 БТР-82А и 9 командно-штабных машин К1Ш1, которые уже были готовы к загрузке на железнодорожные платформы", - говорится в сообщении.
В разведке добавляют, что такие случаи не единичны в российской армии: "Командующий южным военным округом обратился в ФСБ страны-оккупанта с просьбой усилить надзор за техникой и наблюдения за оккупантами которых будут отправлять на войну в Украину".
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