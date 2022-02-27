Российские оккупанты выпустили крылатые и баллистические ракеты по Василькову, - Антон Геращенко

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко утверждает, что это - крылатые и баллистические ракеты, выпущенные российскими оккупантами.



Очевидцы в соцсетях говорят о пожаре на нефтебазе после ракетного удара.







Мэр Василькова подтвердила, что в результате попадания вражеской ракеты горит нефтебаза. Это будет масштабная техногенная и экологическая катастрофа.

