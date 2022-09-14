Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Александр Старух в телеграме.

"Враг попал двумя ракетами в пригород областного центра. По предварительной информации пострадавших нет. Именно громкие звуки этих прилетов были недавно слышны в Запорожье. Соблюдаем правила воздушной тревоги, они спасают жизнь", - пишет Старух.

Российские оккупанты 14 сентября нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.

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