Российские оккупанты выпустили две ракеты по пригороду Запорожья, - ОВА
Сегодня, 14 сентября, российские военные обстреляли ракетами пригород Запорожья, люди не пострадали
Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Александр Старух в телеграме.
"Враг попал двумя ракетами в пригород областного центра. По предварительной информации пострадавших нет. Именно громкие звуки этих прилетов были недавно слышны в Запорожье. Соблюдаем правила воздушной тревоги, они спасают жизнь", - пишет Старух.
- Российские оккупанты 14 сентября нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.
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