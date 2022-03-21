Российские оккупанты выдохлись: нет сил взять Киев даже в кольцо, - Ковалев

Боец ТРО рассказал об этом в эфире Еспресо.TV.



"Ситуация в Киеве стабилизировалась. Мы несколько дней не слышим и не ощущаем попыток российских ордынцев наступать. Москали остановились. Очевидно, оккупанты уже выдохлись", - отметил Ковалев.



По мнению украинского защитника, российские оккупанты не способны даже взять Киев в кольцо. О взятии столицы Украины, оккупации речь не идет вообще.



"Сил у российских оккупантов нет. Они пытаются перегруппировываться, присылать новые подкрепления из Российской Федерации. Понятно, что в оккупированных населенных пунктах, где россияне засели, они просто мародерят - ищут еду, ведь поставок нет", - отметил Ковалев.

Напомним, в результате ночных российских авиаобстрелов Подольского района Киева погибли 8 человек, повреждены дома, школы и детсады, в столице и области загрязнен воздух.

С начала полномасштабного вторжения России в столице в результате обстрелов повреждено более 70 жилых домов .