Российские оккупанты ввели "сухой закон" в Геническе
Во временно оккупированном Геническе Херсонской области россияне ввели "сухой закон"
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"На временно захваченных территориях Херсонской области ухудшаются морально-психологическое состояние и дисциплина российских солдат. В населенном пункте Геническ введен "сухой закон", а оккупационные власти изъяли и вывезли спиртные напитки из складов, магазинов, ресторанов и других мест общественного питания", - идет в возведении.
- Российские террористы были вынуждены сменить "административную столицу" оккупированной части Херсонской области - на Геническ.
- Генштаб также информирует, что за 12 ноября оккупанты нанесли 14 авиаударов и совершили до 10 обстрелов из РСЗО, от захватчиков пострадали жители трех областей.
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