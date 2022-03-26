Российские окупанты на Запорожье собирают проплаченный митинг в Мелитополе и "вводят" рубли в Токмаке, - ОВА
Захватчики в городе Мелитополь Запорожской области планируют проведение проплаченного митинга в поддержку "российских властей".
Об этом сообщает Запорожская ОВА со ссылкой на данные СБУ, передает Эспрессо.TV .
"Оккупантами РФ запланировано проведение в 8:00 26 марта на центральной площади города Мелитополь проплаченного митинга, направленного на поддержку "российских властей".
Известно, что обещанная оплата за участие – 1200 рублей. Всем желающим "подзаработать", тем самым изменяя свою Родину, необходимо будет держать российский оккупационный флаг и "искренне" радоваться видеокамеры", - говорится в сообщении.
Кроме того, российские кафиры в городе Токмак разрабатывают план мер по полному переходу с 4 апреля 2022 года на валюту РФ (рубли).
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