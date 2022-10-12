Российские оккупанты в Херсоне похищают проукраинских блоггеров

Также оккупанти похитили блоггеров "Олеговну" и "Кошмарика", пишет bihus.info .

Первое, что каждый из них говорит об Елене, это то, что она открытый человек с хорошим чувством юмора.

"Мама всегда на позитиве, любит смешить людей, несет им добро и оптимизм. Еще до войны она принимала участие в "Рассмеши комика". И даже со своими питомцами готовила номера и с ними на этом шоу выступала", - говорит сын Елены Наумовой Николай .

До войны в Тике Токе Елены были милые, смешные, юмористические видео из детского сада, где работает женщина. С начала весны был небольшой перерыв – Елена сломала ногу и видео почти не выкладывала. А уже с мая ее контент стал патриотически направленным. В каждом своем обращении к подписчикам женщина напоминала, что Херсон – это Украина и чтобы там не придумывали россияне, ничего они не изменят.

Однако 23 августа в День Украинского флага накануне Дня Независимости за Еленой пришли оккупанты.

"В 11:00 приехали люди в форме с автоматами и похитили мою маму из собственного дома", – говорит Николай.

Муж еще до начала войны выехал за границу на работу. Об исчезновении мамы узнал через сутки от соседей. Он обращался повсюду: к Ирине Верещук, к полиции, в прокуратуру, к волонтерам, которые занимаются увольнением гражданских с оккупационных застенков.

Из-за того, что сын Елены не мог самостоятельно искать мать, на помощь пришла другая родственница Елены.

"В конце августа она (другая родственница – от ред.) пошла в российскую комендатуру. Ей сказали, что какую-то информацию могут предоставить в вытрезвителе, в районе, так называемой в Херсоне, "Стеклотары" – там расположено российское подразделение, занимающееся делами гражданских .В середину подразделения родственницу не пустили, через домофон ей сказали, что Елены Наумовой у них нет", – рассказывает Николай.

Также он отмечает, что с помощью телефона Елены, оккупанты заманивают других проукраинских херсонцев.

"Мне написала незнакомая женщина. Сказала, что ее сын, живущий в Херсоне, и будто бы у Елены модератором на стремах, исчез на следующий день – 24 августа. По ее словам, ему, из номера телефона моей мамы, пришло сообщение о встрече". Он ушел и не вернулся. Я уверен, что это 100% российские военные отправили смс-ку", – говорит мужчина.

Николай Наумов делает все, чтобы вернуть маму из плена

Через две недели, 6 сентября, Елену отпустили.

"Ее отпустили, как они сказали "под домашний арест" с условием, что она не будет ни с кем общаться. Пообещали, что она сможет уехать из оккупации. При этом все документы у нее забрали", – говорит Николай.

В то время женщина ради безопасности себя и других находилась вне дома, а в другом городе. Почти каждый день к ней приходили кураторы.

Через две недели – 19 сентября Елена должна была уехать.

"19-го "кураторы" спросили готова ли Елена для выезда? Она ответила – да. Где-то в этот период на ее Тик Токе появилось видео, в котором она, будто бы, просит прощения у россиян и говорит, что Херсон – это Россия "С тех пор она не выходит на связь, ее нет в том месте, где она жила. Вещи ее на месте, а мамы нет", - говорит сын похищенной воспитательницы.

На видео с прощением Елена выглядит как замученная врагом женщина с синяками под глазами и очень уставшая.

Видео с почти идентичным текстом и на том же фоне вышли от двух других херсонских блоггеров "Олеговны" и "Кошмарика", исчезнувших в тот же период, что и Елена.

"Эти видео с извинением от "Олеговны" и "Кошмарика" вышли почти в одно время из видео от мамы. А потом их все удалили. Я успел запечатлеть только видео с мамой", - говорит мужчина.

Пока информации об Елене нет. Николай продолжает поиски матери и призывает всех подписчиков, всех украинцев помочь ему в этом.

"Я благодарен всем за поддержку и помощь в распространении информации о маме. Ее освобождение после первого плена, это общая победа (не первая и не последняя)", – уверен мужчина.