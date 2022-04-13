Российские оккупанты в Чернобыльской зоне пытались сварить кашу из кофейных зерен, – Госпогранслужба
Обследуя Чернобыльскую зону, которую покинули оккупанты, украинские пограничники обнаружили, что россияне пытались сварить кашу из кофейных зерен
Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.
Пограничники в составе Сил обороны обследуют территорию, откуда защитники Украины выгнали захватчиков. В Чернобыльской зоне обнаружили доказательства того, что российские военные "действительно изрядно закапывались в Рыжем лесу".
"Они проживали в заброшенных еще в 1986 году хижинах и устраивали пикники на радиоактивно зараженной территории. Питались эти человекообразные не только сухпайками, но и награбленными продуктами. Многие продукты орки вероятно впервые увидели в Украине, ведь пытались сварить кашу из кофейных зерен" - указано в уведомлении.
- Министр энергетики Герман Галущенко заявлял , что все находившиеся в Зоне отчуждения возле Чернобыльской атомной электростанции оккупанты получили большие дозы облучения.
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