Российские оккупанты в Чернобыльской зоне пытались сварить кашу из кофейных зерен, – Госпогранслужба

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Пограничники в составе Сил обороны обследуют территорию, откуда защитники Украины выгнали захватчиков. В Чернобыльской зоне обнаружили доказательства того, что российские военные "действительно изрядно закапывались в Рыжем лесу".

"Они проживали в заброшенных еще в 1986 году хижинах и устраивали пикники на радиоактивно зараженной территории. Питались эти человекообразные не только сухпайками, но и награбленными продуктами. Многие продукты орки вероятно впервые увидели в Украине, ведь пытались сварить кашу из кофейных зерен" - указано в уведомлении.

Министр энергетики Герман Галущенко заявлял , что все находившиеся в Зоне отчуждения возле Чернобыльской атомной электростанции оккупанты получили большие дозы облучения.

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