Российские оккупанты утром били по Сумщине крупнокалиберным оружием
Утром, 17 июля, рашисты обстреливали Сумскую область из крупнокалиберного оружия
Об этом сообщает в телеграмме глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий .
"Ночь на 17 июля была тихой, а утро в Шосткинском районе началось со стрельбы. Со своей стороны россияне открывали автоматические очереди из крупнокалиберного оружия. После четырех утра из пулеметов выпустили более 10 очередей и было 5 гранатометных выстрелов", - пишет Живицкий.
Также в Середино-Будской общине в полпятого утра было еще 2 "прихода" из миномета от рашистов.
Известно, что потери и разрушения нет.
- 16 июля от российских обстрелов пострадали 7 общин Сумской области.
- Оккупанты 15 - 16 июля обстреляли Сумщину из артиллерии, минометов и ракетами из самолетов, повредили дома, ранили и убили животных.
- 15 июля мэр Сум Александр Лисенко посоветовал жителям уехать за город на выходные дни, если есть такая возможность.
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