Российские оккупанты устроили блокаду Мелитополя, людям запрещают уехать из города, - Федоров

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.TV

Напомним, россияне блокируют неофициальные "зеленые" коридоры из Мелитополя и позволяют жителям города выехать только в оккупированный Россией Крым.

Ситуация на оккупированных территориях Запорожской области очень сложная. Оккупанты, не получив поддержки среди гражданского населения, прибегают к террору и геноциду против людей. Оккупанты полностью блокируют доставку продуктов питания и медикаментов. В Мелитополе три дня назад россияне перестали выпускать людей из города. – ФедоровФедоров заметил, что жителей Мелитополя россияне держат в заложниках. Людей разворачивают на блокпостах и говорят, что уехать нельзя."Сейчас мы пытаемся согласовать новые гуманитарные коридоры, через которые будем вывозить людей. Люди не хотят жить в оккупации. В последнем гуманитарном коридоре люди уезжали в кузовах грузовых автомобилей,” - добавил Федоров