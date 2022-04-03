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Российские оккупанты устроили блокаду Мелитополя, людям запрещают уехать из города, - Федоров
Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что российские оккупанты запрещают людям покидать город
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.TVСитуация на оккупированных территориях Запорожской области очень сложная. Оккупанты, не получив поддержки среди гражданского населения, прибегают к террору и геноциду против людей. Оккупанты полностью блокируют доставку продуктов питания и медикаментов. В Мелитополе три дня назад россияне перестали выпускать людей из города. – Федоров
Федоров заметил, что жителей Мелитополя россияне держат в заложниках. Людей разворачивают на блокпостах и говорят, что уехать нельзя.
"Сейчас мы пытаемся согласовать новые гуманитарные коридоры, через которые будем вывозить людей. Люди не хотят жить в оккупации. В последнем гуманитарном коридоре люди уезжали в кузовах грузовых автомобилей,” - добавил Федоров
- Напомним, россияне блокируют неофициальные "зеленые" коридоры из Мелитополя и позволяют жителям города выехать только в оккупированный Россией Крым.
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