Российские оккупанты уничтожили учебное заведение в Ромнах на Сумщине
Российская оккупационная армия в среду, 23 августа, атаковала Сумщину, в результате чего полностью разрушено одно учебное заведение
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
Отмечается, что российский БПЛА Shahed попал в учебное заведение в городе Ромны в 10:05
"К сожалению, здание заведения полностью разрушено. Все службы работают. Развернут штаб ликвидации последствий", - говорится в сообщении.
- В течение 22 августа россияне обстреляли 10 областей Украины. В результате вражеских атак погибли по меньшей мере 4 человека, еще 14 получили ранения.
- В ночь с 22 на 23 августа российские террористы запустили ударные БПЛА в направлении Одесчины: в Подунавье было попадание по зернохранилищу и производственно-перегрузочному комплексу.
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