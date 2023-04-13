Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Российские оккупанты уничтожили или повредили около 90 тыс. жилых домов в Донецкой области, - спикер ОВА Игнатченко
Эксклюзив

Российские оккупанты уничтожили или повредили около 90 тыс. жилых домов в Донецкой области, - спикер ОВА Игнатченко

13 апреля, 2023 четверг
11:36
война с Россией Бахмут

Представитель Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатченко отметила, что российские оккупанты превращают украинские города в руины

Об этом она сказала в эфире телеканала "Эспрессо".

"На Донетчине есть прифронтовые общины, где невозможно восстановить коммунальные услуги. Как только прекратятся боевые действия, все будет восстановлено. Продвигаясь, враг покидает сплошные руины. Они превращают в руины все наши города", - подчеркнула Игнатченко.

По словам пресс-секретаря Донецкой областной военной администрации, оккупанты почти полностью уничтожили Мариуполь, Волноваху, Угледар, Авдеевку, Марьянку, Бахмут.

"Деоккупированные общины Лимана и Святогорска также лежат в страшных руинах. Цифры разрушений безумны. Около 90 тыс. жилых домов уничтожены или повреждены оккупантами в Донецкой области", - подчеркнула Игнатченко.

  • За минувшие сутки, 12 апреля, российское войско били по мирным населенным пунктам Донецкой области. В результате обстрелов погиб человек, двое потерпели поражение
  • В ночь на 13 апреля вражеские войска обстреляли Славянск Донецкой области из С-300: одна ракета попала во двор школы, другая - у горводоканала.
  • Отдельные военные соединения и части Беларуси приведены в высшие степени боевой готовности, а доукомплектование привлекаемых к проверке подразделений осуществляют путем призыва военных запаса
Новости
Мариуполь
Донетчина
оккупированные территории
Авдеевка
Бахмут
Волноваха
Военные новости
наступление ВСУ
Читайте также:
Михайло Басараб
Автор Михаил Басараб
12 апреля, 2023 среда
Грузины снова выйдут на улицы
10 апреля, 2023 понедельник
В МИД КНР заявили, что Тайвань - их внутреннее дело, а мир должен придерживаться принципа "одного Китая"
ООН
12 апреля, 2023 среда
"Ошеломлены жестокими видео": Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине и генсек СЕ отреагировали на казнь военного
Киев
+11°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.32
    Покупка 37.32
    Продажа 38.11
  • EUR
    Покупка 40.45
    Продажа 41.3
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
13 апреля
12:40
Обновлено
Как и когда будут проходить Пасхальные богослужения в Киеве
12:18
Разведка предварительно установила лица россиян, казнивших пленного бойца ВСУ – Лубинец
12:12
Нафтогаз
Суд в Гааге обязал РФ уплатить Нафтогазу $5 млрд компенсации за утраченное имущество в Крыму
12:12
Эксклюзив
Сейчас информационная стратегия единого телемарафона неоправдана, - медиа-эксперт Лигачева
12:02
OPINION
Президент упустил возможность доказать, что закон выше дружбы
11:59
Оккупанты на Херсонщине захватили имущество предпринимателей, отказавшихся сотрудничать с РФ
11:57
Россияне пугают жителей временно оккупированных территорий контрнаступлением ВСУ и призывают "эвакуироваться" в РФ
11:53
Разрушение помещения на территории Киево-Печерской лавры: полиция открыла производство
11:53
В центре временно оккупированного Мелитополя раздался взрыв, - мэр
11:45
В Харьковской области трактор наткнулся на взрывчатку: пострадал 28-летний водитель
11:44
США отказали в визах членам делегации России, председательствующей в Совбезе ООН
11:34
В Украине арестовали имущество Новинского более чем на 3,5 млрд грн
11:30
Украинец совершил самоподжог перед генконсульством в Кракове, состояние мужчины критическое
11:22
Россия уменьшила количество ракетоносителей в Черном море
11:20
Утром армия РФ била по приграничной Черниговщине и Сумщине, зафиксировано не менее 17 прилетов
11:11
Глава УГКЦ прокомментировал события вокруг Киево-Печерской лавры
11:11
Оккупанты на Запорожье приняли меры для защиты себя от местных жителей, которые сдают их ВСУ
10:59
Коордштаб по военнопленным призвал МККК добиваться выполнения мандата организации в России
10:54
В Одессе задержали радиомеханика завода ВПК, корректировавшего атаки дронов Shahed
10:51
парад Крым
В британской разведке объяснили, почему в российских городах массово отменяют парады на 9 мая
10:44
Вблизи Киева и Харьковской области будут раздаваться звуки взрывов: просят сохранять спокойствие
10:37
Эксклюзив
Во временно оккупированном Крыму россияне незаконно удерживают около 400 человек, - член Меджлиса Бариев
10:33
В МИД Польши заявили, что слова Макрона о Европе и США свидетельствуют о неправильной оценке действительности
10:33
Платформа Discord заявила, что сотрудничает в расследовании утечки секретной информации
10:19
доллар
Курс валют в Украине сегодня: что с ценами в обменниках
10:11
Год назад Украина нанесла удар по российскому крейсеру "Москва" недалеко от острова Змеиный
10:11
Писательница и волонтер Мазурчук заявила, что "лучше умереть достойно, чем визжать на их языке" о видео о казни украинского пленника и подверглась критике
10:01
OPINION
Пекину для начала нужен Тайвань
09:52
Отмена парада во временно оккупированном Крыму демонстрирует подготовку к контрнаступлению ВСУ, - представительство президента Украины в АРК
09:35
На три канадских порта совершили кибератаки
09:32
Враг атаковал за прошедшие сутки Запорожскую область из авиации, дронов, РСЗО и совершил 44 артобстрела
09:28
Ночью армия РФ ударила по Славянску из С-300, пострадала гражданская инфраструктура
09:15
HBO Max официально анонсировал сериал по вселенной Гарри Поттера
09:15
На Донетчине в результате действий российской армии погиб мирный житель, есть раненые
08:56
Россия в течение суток обстреливала 4 района Харьковщины: есть погибшие, поврежденные дома и учебное заведение
08:53
За утечкой документов Пентагона может стоять работник военной базы, распространивший сотни файлов на платформе Discord, - WP
08:38
Турция начала поставлять природный газ в Болгарию
08:20
До сентября Вашингтон планирует предоставить Украине дополнительную грантовую помощь, - минфин США
08:12
Верховная Рада
В Раде откроют офис по поддержке адаптации законодательства к нормам ЕС
08:04
OPINION
Не только мстить за казни пленных, а заботиться о меньших потерях на фронте
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV