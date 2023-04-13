Российские оккупанты уничтожили или повредили около 90 тыс. жилых домов в Донецкой области, - спикер ОВА Игнатченко
Представитель Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатченко отметила, что российские оккупанты превращают украинские города в руины
Об этом она сказала в эфире телеканала "Эспрессо".
"На Донетчине есть прифронтовые общины, где невозможно восстановить коммунальные услуги. Как только прекратятся боевые действия, все будет восстановлено. Продвигаясь, враг покидает сплошные руины. Они превращают в руины все наши города", - подчеркнула Игнатченко.
По словам пресс-секретаря Донецкой областной военной администрации, оккупанты почти полностью уничтожили Мариуполь, Волноваху, Угледар, Авдеевку, Марьянку, Бахмут.
"Деоккупированные общины Лимана и Святогорска также лежат в страшных руинах. Цифры разрушений безумны. Около 90 тыс. жилых домов уничтожены или повреждены оккупантами в Донецкой области", - подчеркнула Игнатченко.
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