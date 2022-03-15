Российские оккупанты уничтожили более 600 домов в Харькове - Нацполиция

Об этом в Фейсбуке сообщила Национальная полиция в Харьковской области.



"На сегодняшний день в городе полностью уничтожены 600 домов, лишились крова тысячи человек.

Жители Слобожанщины мужественно переносят тяготы войны", – говорится в сообщении.



В Нацполиции констатируют: оккупанты обстреливают мирный город и днем, и ночью.

"Для связи с населением круглосуточно работает спецлиния 102, введена работа чат-бота в мессенджере телеграм @Kharkiv102_bot. Полиция работает 24/7 и всегда стоит на страже вашей безопасности и законных интересов", - отметила Нацполиция.Напомним, за минувшие сутки, 14 марта, спасатели в Харькове и окрестных населенных пунктах совершили 34 выезда для ликвидации пожаров, а также разбора завалов разрушенных зданий, свидетельствуют данные ГСЧС.