Российские оккупанты уничтожили более 600 домов в Харькове - Нацполиция
По состоянию на 15 марта более 600 домов уничтожили российские оккупанты в Харькове, тысячи людей остались без крыши над головой
Об этом в Фейсбуке сообщила Национальная полиция в Харьковской области.
"На сегодняшний день в городе полностью уничтожены 600 домов, лишились крова тысячи человек.
Жители Слобожанщины мужественно переносят тяготы войны", – говорится в сообщении.
В Нацполиции констатируют: оккупанты обстреливают мирный город и днем, и ночью.
"Для связи с населением круглосуточно работает спецлиния 102, введена работа чат-бота в мессенджере телеграм @Kharkiv102_bot. Полиция работает 24/7 и всегда стоит на страже вашей безопасности и законных интересов", - отметила Нацполиция.
Напомним, за минувшие сутки, 14 марта, спасатели в Харькове и окрестных населенных пунктах совершили 34 выезда для ликвидации пожаров, а также разбора завалов разрушенных зданий, свидетельствуют данные ГСЧС.
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