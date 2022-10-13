Российские оккупанты умышленно наезжают на мины, чтобы вывести из строя технику и не воевать, - боец батальона "Свобода" Лысенко
Боец батальона "Свобода" Нацгвардии Украины Ярослав Лысенко рассказал, что российские военные умышленно наезжают на мины своим тяжелым транспортом, в частности боевыми бронированными машинами, чтобы подорвать и дальше не воевать
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Ничего у россиян не получится. Они не квалифицированные, они низкомотивированные. Нам рассказывали недавно, что тяжелый транспорт, БТР, едет просто по минам, чтобы подорвать и дальше не воевать. Это, оказывается, у них традиция. Они не только себя калечат. Они умышленно наезжают на мины, хотя видно было на видео, что там находится три ряда мин. Намеренно наезжают, чтобы вывести из строя технику, то есть продолжается та тенденция, когда еще с Ирпеня, Бучи и т.д. они сливали горючее, бросали технику, делали ее непригодной к бою, чтобы не воевать", - сказал Ярослав Лысенко.
Боец батальона "Свобода" Нацгвардии Украины, который воюет на Донецком направлении, отметил, что нужно давать шанс российским военным сдаться в плен.
"Я думаю, им нужно давать шанс также сдаваться в плен. Наша программа работает, я слышал, что именно на Донетчине уже более 150 мужчин сдались в плен, и это очень хорошая тенденция. Как "сарафанное радио", информация быстро распространится и они начнут сдаваться массово . Нам нужно, кстати, подумать о том, где их держать потом, какие-то им создавать условия согласно конвенциям", - добавил он.
- В Донецкой области украинские защитники деоккупировали 40 населенных пунктов в Лиманской и Святогорской территориальных громадах.
- Вражеские подразделения в Донецкой области начали получать распоряжения о временном прекращении наступательных действий.
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