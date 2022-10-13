Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Ничего у россиян не получится. Они не квалифицированные, они низкомотивированные. Нам рассказывали недавно, что тяжелый транспорт, БТР, едет просто по минам, чтобы подорвать и дальше не воевать. Это, оказывается, у них традиция. Они не только себя калечат. Они умышленно наезжают на мины, хотя видно было на видео, что там находится три ряда мин. Намеренно наезжают, чтобы вывести из строя технику, то есть продолжается та тенденция, когда еще с Ирпеня, Бучи и т.д. они сливали горючее, бросали технику, делали ее непригодной к бою, чтобы не воевать", - сказал Ярослав Лысенко.

Боец батальона "Свобода" Нацгвардии Украины, который воюет на Донецком направлении, отметил, что нужно давать шанс российским военным сдаться в плен.

"Я думаю, им нужно давать шанс также сдаваться в плен. Наша программа работает, я слышал, что именно на Донетчине уже более 150 мужчин сдались в плен, и это очень хорошая тенденция. Как "сарафанное радио", информация быстро распространится и они начнут сдаваться массово . Нам нужно, кстати, подумать о том, где их держать потом, какие-то им создавать условия согласно конвенциям", - добавил он.