Российские оккупанты ударили артиллерией по Криворожскому району, есть попадание в жилые дома
В ночь на 5 июня в Днепропетровской области российская артиллерия била по Криворожскому району. Есть попадания в частные дома в селах Большая Костромка и Малая Костромка. Также в приграничных территориях Широковской общины рашисты попали в поля
Об этом информирует в телеграмме глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
"По Криворожскому району оккупанты ударили артиллерией. Попали по селам Большая Костромка и Малая Костромка. Там есть попадание в жилые дома. Ударили и по приграничным территориям Широковского общества. Попали в поля", - говорится в сообщении.
Пострадавших в результате обстрелов нет.
В целом в Днепропетровской области за прошедшие сутки было спокойно, пишет Николай Лукашук.
- 3 июня в результате удара со ствольной артиллерии по частному сектору в селе Марьянское пострадали женщина и двое детей 5 и 10 лет.
- 2 июня оккупанты нанесли удар со ствольной артиллерии по частному сектору в селе Марьянское, там повреждены дома и газопровод.
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