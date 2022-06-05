Об этом информирует в телеграмме глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.



"По Криворожскому району оккупанты ударили артиллерией. Попали по селам Большая Костромка и Малая Костромка. Там есть попадание в жилые дома. Ударили и по приграничным территориям Широковского общества. Попали в поля", - говорится в сообщении.



Пострадавших в результате обстрелов нет.



В целом в Днепропетровской области за прошедшие сутки было спокойно, пишет Николай Лукашук.

3 июня в результате удара со ствольной артиллерии по частному сектору в селе Марьянское пострадали женщина и двое детей 5 и 10 лет.

2 июня оккупанты нанесли удар со ствольной артиллерии по частному сектору в селе Марьянское, там повреждены дома и газопровод.

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