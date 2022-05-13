Российские оккупанты убили еще 4 мирных жителей Донбасса, 5 - ранены
12 мая российский агрессор убил четырех мирных жителей Донецкой области
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
"За 12 мая россияне убили еще 4 мирных жителей Донбасса: 2 в Новоселовке, 1 в Авдеевке и 1 в Лимане. Еще 5 человек получили ранения", - написал Кириленко.
Глава ОВА отмечает, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, но все преступники будут привлечены к ответственности.
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