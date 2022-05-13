Российские оккупанты убили еще 4 мирных жителей Донбасса, 5 - ранены

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

"За 12 мая россияне убили еще 4 мирных жителей Донбасса: 2 в Новоселовке, 1 в Авдеевке и 1 в Лимане. Еще 5 человек получили ранения", - написал Кириленко.

Глава ОВА отмечает, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, но все преступники будут привлечены к ответственности.

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