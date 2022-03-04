Российские оккупанты свозят людей и технику в Херсон для "митинга" в поддержку "ХНР"
Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны сообщает, что российские оккупанты планируют провести в Херсоне "митинг" якобы в свою поддержку, для этого они свозят в город технику и людей
Об этом сообщает пресс-служба ЦПД.
"4 марта на херсонской площади Свободы российские захватчики будут размахивать флагами РФ и кричать, что Херсон – это "Херсонская народная республика", – говорится в сообщении.
Для этой провокации россияне везут в город два больших автобуса, 20 автомобилей, 2 спринтера и 7 "ГАЗелей".
"Обращаемся к жителям города Херсона! Не дайте себя обмануть! Не подходите близко к этой массовке! Не верьте фейкам!", - передает пресс-служба.
Ранее УП со ссылкой на собеседников в Государственной миграционной службе и жителей Херсона сообщало, что людей в Херсон завозят из оккупированного Крыма, а цель россиян – создать картинку поддержки своих войск.
Как сообщалось ранее, Херсонская областная военная администрация заявила, что российские СМИ распространяют фейки о том, что из области якобы поступают просьбы "принять регион в Россию".
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