Российские оккупанты свозят людей и технику в Херсон для "митинга" в поддержку "ХНР"

Об этом сообщает пресс-служба ЦПД.



"4 марта на херсонской площади Свободы российские захватчики будут размахивать флагами РФ и кричать, что Херсон – это "Херсонская народная республика", – говорится в сообщении.



Для этой провокации россияне везут в город два больших автобуса, 20 автомобилей, 2 спринтера и 7 "ГАЗелей".



"Обращаемся к жителям города Херсона! Не дайте себя обмануть! Не подходите близко к этой массовке! Не верьте фейкам!", - передает пресс-служба.



Ранее УП со ссылкой на собеседников в Государственной миграционной службе и жителей Херсона сообщало, что людей в Херсон завозят из оккупированного Крыма, а цель россиян – создать картинку поддержки своих войск.



Как сообщалось ранее, Херсонская областная военная администрация заявила, что российские СМИ распространяют фейки о том, что из области якобы поступают просьбы "принять регион в Россию".