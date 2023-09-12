Российские оккупанты стягивают резервы с глубины РФ: боятся прорыва обороны ВСУ

Об этом говорится в сообщении на медийной площадке Сил обороны, координируемой Минобороны Украины.

По имеющейся информации, во избежание прорыва линии своей защиты, враг перегруппировывает войска между операционными направлениями. кроме того, россияне опрокидывают на фронт резервы из глубины территории России.

В то же время отмечается, что противник увеличил интенсивность использования управляемых авиационных бомб, баражирующих боеприпасов "Ланцет" и ударных беспилотников Shahed.