Об этом Валерий Харчишин написал в Facebook, сообщает Еспресо.TV .



"Этот дом под Гостомелем - часть моей жизни. В нем выросли и жили трое моих сыновей. Я строил его за все деньги, что я зарабатывал, - написал певец. Я боролся за него, когда у меня отбирали землю, когда намахивали строители мошенники - Недавно я построил рядом домик для родителей, изъявивших желание переехать, во время затяжного кризиса. На последние деньги.



Родители не переехали. Не успели.

Для моих детей этот дом – их дом. Их Украина.



Вчера он полностью сгорел. Орки попали в него. У моих детей теперь нет "их Украины". Им некуда вернуться. Они еще об этом не знают. Как и не знает мой старший сын, ныне на севере защищающий свой дом…".



"Чертья в лаптях уничтожают наши дома, наше имущество, но они не уничтожат нас. Не уничтожат нашу волю, наши руки, наши знания, наши умения. Я построю сотни таких домов. Мы все отстроим. Каждый дом. Посадим тысячи деревьев. Но сначала мы уничтожим каждого орка, ступившего на нашу землю", – написал Валерий Харчишин.



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