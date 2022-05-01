Российские оккупанты создают условия для наступления на Николаев и Кривой Рог, – Генштаб
Российские войска проводят боевые действия, что выйти на административные границы Херсонской области и создать благоприятные условия для наступления на Николаев и Кривой Рог.
Об этом в утренней сводке сообщает Генштаб ВСУ .
"Для наращивания темпов наступательной операции командование вооруженных сил Российской Федерации продолжает принимать меры по усилению ударного потенциала своих войск. В приграничные с Украиной районы железнодорожными путями перебрасывается снятое с хранения в Западном, Центральном, Восточном военных округах и северном флоте вооружение и военная техника", – говорится в сообщении.
На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Существенных изменений в ситуации по указанным направлениям не произошло. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают прикрытие границы в Брестской и Гомельской областях.
На Северском направлении подразделения врага совершили обстрелы позиций наших войск с территории Брянской области.
На Слобожанском направлении группировка противника продолжает наносить авиационные удары и огненное поражение артиллерией по Харькову. Оккупанты проводят наступательные действия в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Продолжается усиление ударной группировки противника. В определенные районы перемещено до 300 единиц вооружения и военной техники и прибыло около тысячи мобилизованных лиц с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
На Донецком и Таврическом направлениях группировка войск противника ведет активные действия вдоль всего участка линии столкновения. Враг пытается производить авиационные удары и огненное артиллерийское поражение позиций наших войск.
На Лиманском направлении противник ведет наступление в направлении Крымки и Александровки.
На Попаснянском направлении оккупанты проводят штурмовые действия в направлении Новотошковское – Орехово. Закрепляются на достигнутых рубежах. В целях недопущения маневра наших сил и средств осуществляют их блокировку в определенных районах.
На Кураховском направлении, при поддержке артиллерии, враг пытается прорвать оборону наших подразделений в направлении Оленевка – Новомихайловка.
На Южнобужском направлении противник ведет боевые действия с целью выхода на административные границы Херсонской области и создания благоприятных условий для наступления на Николаев и Кривой Рог.
- 30 апреля подразделения Воздушных Сил ВСУ поразили 9 воздушных объектов российских войск.
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