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Российские оккупанты снесли уже около 300 многоэтажек в Мариуполе

20 мартa, 2023 понедельник
23:13
война с Россией

Рашисты массово сносят дома целыми кварталами во временно оккупированном городе Мариуполь Донецкой области. Это касается не только окрестностей, но и центральных улиц

Об этом информирует пресс-служба Мариупольского горсовета.

"Оккупанты пытаются скрыть следы своих преступлений. До конца года ставят план снести более 900 домов, ведь знают, что уже скоро за все содеянное придется отвечать. Они понимают, что ордер на арест Путина – это только первый шаг. Каждый преступник появится на скамье подсудимых. Именно поэтому сегодня фиксируем все преступления россиян. Они станут доказательной базой для Гааги", – заявил городской голова Вадим Бойченко.

Сообщается, что в Мариуполе уничтожают дома на проспекте Строителей.

Всего в оккупированном городе уже около 300 многоэтажек россияне снесли. В частности, вместе с телами убитых ими мариупольцев.

  • 13 марта во временно оккупированном Мариуполе раздались взрывы.
  • 16 марта в селе Мариупольского района раздалось несколько взрывов, произошел пожар, был уничтожен состав кафиров.
  • 19 марта российские государственные информагентства утверждают, что президент РФ Владимир Путин совершил "рабочую поездку" во временно оккупированный Мариуполь.
  • В тот же день в Минобороны Украины заявили, что ночной визит Путина был вызван не только вопросом безопасности, но и попытками диктатора скрыть настоящее состояние города.
  • 20 марта в эфире Эспрессо депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин заявил, что никакой жертвы среди гражданского населения в Мариуполе за практически месяц "хлопка" нет - все попадания исключительно целевы.
Мариуполь
Донетчина
оккупированные территории
воєнні злочини Росії
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