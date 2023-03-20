Об этом информирует пресс-служба Мариупольского горсовета.

"Оккупанты пытаются скрыть следы своих преступлений. До конца года ставят план снести более 900 домов, ведь знают, что уже скоро за все содеянное придется отвечать. Они понимают, что ордер на арест Путина – это только первый шаг. Каждый преступник появится на скамье подсудимых. Именно поэтому сегодня фиксируем все преступления россиян. Они станут доказательной базой для Гааги", – заявил городской голова Вадим Бойченко.

Сообщается, что в Мариуполе уничтожают дома на проспекте Строителей.

Всего в оккупированном городе уже около 300 многоэтажек россияне снесли. В частности, вместе с телами убитых ими мариупольцев.