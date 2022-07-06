Российские оккупанты в шестой раз за сутки обстреляли Криворожский район
В Днепропетровской области Криворожский район российские захватчики обстреляли за сутки уже шесть раз. Четверо человек получили ранения
Об этом информирует Днепропетровская областная военная администрация .
"В шестой раз за сутки нападающий обстрелял Криворожский район. В частности, 4 раза ударил по Широковской громаде", - говорится в сообщении.
Известно, что в Шестерне загорелся жилой дом и хозяйственное здание. Село частично без света и газа. В Апостоловской, Зеленодольской и Нивотрудовской общинах в результате обстрелов горели поля с пшеницей - 15 гектаров. Пожар был потушен.
В зеленодольской степи загорелись 4 гектара территории: "Есть угроза распространения огня на поле с зерновыми. Тушат огонь 3 пожарные машины".
Пострадавших нет.
Глава Днепропетровской областной государственной администрации Валентин Резниченко добавил, что в Широковской общине обстрелом изуродовало солнечную электростанцию. А в Покровской - четыре человека ранены.
"К вечеру враг обстрелял из РСЗО Синельниковский район. Попали по Покровской общине. Три человека ранены, один из раненых тяжелый. Произошло возгорание на местном сельхозпредприятии. Спасатели усмиряют огонь", - говорится в сообщении.
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