Об этом информирует Днепропетровская областная военная администрация .

"В шестой раз за сутки нападающий обстрелял Криворожский район. В частности, 4 раза ударил по Широковской громаде", - говорится в сообщении.

Известно, что в Шестерне загорелся жилой дом и хозяйственное здание. Село частично без света и газа. В Апостоловской, Зеленодольской и Нивотрудовской общинах в результате обстрелов горели поля с пшеницей - 15 гектаров. Пожар был потушен.

В зеленодольской степи загорелись 4 гектара территории: "Есть угроза распространения огня на поле с зерновыми. Тушат огонь 3 пожарные машины".

Пострадавших нет.

Глава Днепропетровской областной государственной администрации Валентин Резниченко добавил, что в Широковской общине обстрелом изуродовало солнечную электростанцию. А в Покровской - четыре человека ранены.

"К вечеру враг обстрелял из РСЗО Синельниковский район. Попали по Покровской общине. Три человека ранены, один из раненых тяжелый. Произошло возгорание на местном сельхозпредприятии. Спасатели усмиряют огонь", - говорится в сообщении.

В Днепропетровской области в ночь на 6 июля россияне обстреляли Шестерню и повредили несколько домов.

5 июля российские кафиры выпустили 7 ракет по Днепропетровской области. Шесть из них ПВО ВСУ удалось сбить над Днепром и Синельниковским районом.

Воздушные силы ВСУ показали момент сбивания российских ракет над Днепропетровской 5 июля.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb