Российские оккупанты с начала суток 53 раза нарушили "режим тишины" на Донбассе, 41 из них - из запрещенного вооружения
По состоянию на вечер 18 февраля российские захватчики 53 раза нарушили режим прекращения огня, 41 из них – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Об этом говорится в отчете Операции объединенных сил.
По состоянию на 17:00 пятницы со стороны вооруженных формирований РФ было зафиксировано 53 нарушения режима прекращения огня, 41 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
"Весь цинизм ситуации состоит в том, что противник ведет артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещает свои артиллерийские системы вблизи жилых домов, прикрываясь мирными жителями", - отмечают в штабе ООС.
Оккупационные войска обстреляли:
Болотено, Новогнатовку и Старый Айдар – из артиллерии калибра 122 мм.
Четыре раза Старогнатовку - из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов.
Чермалиык – из автоматических станковых гранатометов.
Четыре раза Песчаное – из минометов калибра 120 мм.
Южное – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Шумы, Водяное, Опытное, Гнутово - из минометов калибра 82 мм.
Невельское – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Дважды Светлодарск – из минометов калибра 120 мм.
Девять раз Луганское – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Верхнеторецкое – из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП-2, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых гранатометов.
Три раза Нью-Йорк – из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов.
Нижнетеплое и Мироновский – из станковых противотанковых гранатометов.
Троицкое – из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.
Три раза Гранитное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Попасную – из минометов калибра 120 мм.
Красногоровку – из минометов калибра 120 мм, 82 мм.
Артема – из минометов калибра 120 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов.
Марьинку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Дважды Новогригоровку - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.
Дважды Новоалександровку - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
Золотое-2 – из минометов калибра 120 мм.
Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм.
Станицу Луганскую – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых гранатометов.
Четыре раза Счастье – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов.
Среди военнослужащих ООС в результате действий врага потерь нет. Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь для прекращения активности противника только в случае угрозы жизни военнослужащих.
- Напомним, в течение 17 февраля кафиры в ООС 60 раз нарушили "тишину" в ООС, 43 из которых - из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
- 18 февраля в результате обстрела оккупантами Старогнатовки на Донбассе тяжело ранен боец Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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