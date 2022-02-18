Российские оккупанты с начала суток 53 раза нарушили "режим тишины" на Донбассе, 41 из них - из запрещенного вооружения

Об этом говорится в отчете Операции объединенных сил.



По состоянию на 17:00 пятницы со стороны вооруженных формирований РФ было зафиксировано 53 нарушения режима прекращения огня, 41 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.



"Весь цинизм ситуации состоит в том, что противник ведет артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещает свои артиллерийские системы вблизи жилых домов, прикрываясь мирными жителями", - отмечают в штабе ООС.



Оккупационные войска обстреляли:



Болотено, Новогнатовку и Старый Айдар – из артиллерии калибра 122 мм.



Четыре раза Старогнатовку - из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов.



Чермалиык – из автоматических станковых гранатометов.



Четыре раза Песчаное – из минометов калибра 120 мм.



Южное – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.



Шумы, Водяное, Опытное, Гнутово - из минометов калибра 82 мм.



Невельское – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.



Дважды Светлодарск – из минометов калибра 120 мм.



Девять раз Луганское – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.



Верхнеторецкое – из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП-2, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых гранатометов.



Три раза Нью-Йорк – из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов.



Нижнетеплое и Мироновский – из станковых противотанковых гранатометов.



Троицкое – из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.



Три раза Гранитное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.



Попасную – из минометов калибра 120 мм.



Красногоровку – из минометов калибра 120 мм, 82 мм.



Артема – из минометов калибра 120 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов.



Марьинку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.



Дважды Новогригоровку - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.



Дважды Новоалександровку - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.



Золотое-2 – из минометов калибра 120 мм.



Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм.



Станицу Луганскую – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых гранатометов.



Четыре раза Счастье – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов.



Среди военнослужащих ООС в результате действий врага потерь нет. Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь для прекращения активности противника только в случае угрозы жизни военнослужащих.

Напомним, в течение 17 февраля кафиры в ООС 60 раз нарушили "тишину" в ООС, 43 из которых - из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

18 февраля в результате обстрела оккупантами Старогнатовки на Донбассе тяжело ранен боец Вооруженных сил Украины (ВСУ).