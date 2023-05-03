Об этом информирует Центр нацсопротивления.

"На временно захваченных землях Донецкой области оккупанты не платят зарплату местным железнодорожникам", - пишет ведомство.

Сотрудники так называемой донецкой железной дороги не получают заработную плату с начала 2023 года.

Рашисты заставляют людей писать заявления на безвозмездный отпуск. Такие действия объясняют бюрократическими преградами. Сопротивление пишет, что кризис только обостряется.

Ранее российские захватчики из-за отсутствия денег и кадров перевели временно оккупированную местную железную дорогу на четырехдневный режим дня работы.

Кроме того, "донецкая железная дорога" имеет дефицит рабочих из-за мобилизации. Брони от армии имеют только машинисты, остальной персонал мобилизовали. Таким образом, остановилась работа депо и плановые ремонты техники и пути.