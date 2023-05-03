Российские оккупанты с начала года не платят зарплату железнодорожникам Донбасса
Захватчики в Донецкой области заставляют брать безвозмездный отпуск работникам "железной дороги" и не выплачивают зарплату с начала года
Об этом информирует Центр нацсопротивления.
"На временно захваченных землях Донецкой области оккупанты не платят зарплату местным железнодорожникам", - пишет ведомство.
Сотрудники так называемой донецкой железной дороги не получают заработную плату с начала 2023 года.
Рашисты заставляют людей писать заявления на безвозмездный отпуск. Такие действия объясняют бюрократическими преградами. Сопротивление пишет, что кризис только обостряется.
Ранее российские захватчики из-за отсутствия денег и кадров перевели временно оккупированную местную железную дорогу на четырехдневный режим дня работы.
Кроме того, "донецкая железная дорога" имеет дефицит рабочих из-за мобилизации. Брони от армии имеют только машинисты, остальной персонал мобилизовали. Таким образом, остановилась работа депо и плановые ремонты техники и пути.
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