Российские оккупанты разрушили 80% инфраструктуры Изюма, в городе остается около 10 тыс. жителей
По состоянию на 12 сентября в освобожденном от российских оккупантов Изюме Харьковской области уничтожено 80% инфраструктуры. В настоящее время в городе находится около 10 тыс. жителей
Об этом сообщил депутат Изюмского городского совета Максим Стрельников на брифинге Медиацентра в понедельник, 12 сентября.
"В результате агрессии россии более 80% инфраструктуры в городе разрушены. Это и частные дома, и многоквартирные, и промышленные мощности. Но самое страшное, что впереди зима и централизованная система отопления разбита. Надеемся на помощь областных властей. Необходимо провести все сметные, работы и начать восстановление города", - сказал Стрельник.
Депутат отметил, что еще до освобождения Изюма удалось провести "тихую" эвакуацию женщин и детей из города, однако в настоящее время в Изюме находится около 10 тыс. жителей.
"Как только завершатся меры по стабилизации ситуации, городские власти сразу начнут выполнять работу в городе, до этого они работали в области", - говорится в сообщении.
- Территория Дергачевского общества Харьковской области полностью деоккупирована, говорит мэр.
- Украинские войска нанесли большое поражение России, отвоевав почти всю Харьковскую область в ходе быстрого контрнаступления, однако такие действия не завершат войну, она может затянуться до 2023 года.
- 12 сентября депутат Изюмского городского совета, начальник Управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Максим Стрельник сообщил, что украинский флаг уже развевался на здании Изюмского городского совета.
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