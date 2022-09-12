Об этом сообщил депутат Изюмского городского совета Максим Стрельников на брифинге Медиацентра в понедельник, 12 сентября.

"В результате агрессии россии более 80% инфраструктуры в городе разрушены. Это и частные дома, и многоквартирные, и промышленные мощности. Но самое страшное, что впереди зима и централизованная система отопления разбита. Надеемся на помощь областных властей. Необходимо провести все сметные, работы и начать восстановление города", - сказал Стрельник.

Депутат отметил, что еще до освобождения Изюма удалось провести "тихую" эвакуацию женщин и детей из города, однако в настоящее время в Изюме находится около 10 тыс. жителей.

"Как только завершатся меры по стабилизации ситуации, городские власти сразу начнут выполнять работу в городе, до этого они работали в области", - говорится в сообщении.

Территория Дергачевского общества Харьковской области полностью деоккупирована, говорит мэр.

Украинские войска нанесли большое поражение России, отвоевав почти всю Харьковскую область в ходе быстрого контрнаступления, однако такие действия не завершат войну, она может затянуться до 2023 года.

12 сентября депутат Изюмского городского совета, начальник Управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Максим Стрельник сообщил, что украинский флаг уже развевался на здании Изюмского городского совета.

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