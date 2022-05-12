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Главная война с Россией Российские оккупанты разрушили 570 учреждений здравоохранения, полностью уничтожили 101 больницу, - Зеленский

Российские оккупанты разрушили 570 учреждений здравоохранения, полностью уничтожили 101 больницу, - Зеленский

12 мая, 2022 четверг
23:42
война с Россией

Враг активно уничтожает невоенную, гуманитарную инфраструктуру Украины

Об этом в ходе вечернего обращения сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Оккупанты разрушили 570 учреждений здравоохранения, полностью уничтожили 101 больницу. Это глупость, варварство и самоуничтожение России, как государства, на которое когда-то могли смотреть, как на культурную нацию. Сегодня обстреляли Черниговщину. Целили по школам. Конечно, сегодня Россия есть таким государством, что образование им только мешает. Ведь чего можно достичь уничтожением школ? Командиры, которые отдавали такие приказы, неизлечимо больны. отметил президент Украины.

  • Отметим, что накануне Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил , что российские снаряды и ракеты попали в почти 600 украинских медучреждений.

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Владимир Зеленский
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