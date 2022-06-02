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Российские оккупанты разграбили ядерные лаборатории Чернобыля, – The Washington Post

2 июня, 2022 четверг
17:15
война с Россией

За время оккупации Чернобыльской АЭС решисты украли или уничтожили шестьсот девяносто восемь компьютеров, 344 машины, 1500 дозиметров радиации, практически все средства пожаротушения и программное обеспечение. Кроме того, девять работников станции убили и еще пятерых похитили

Об этом информируют на сайте The Washington Post.

"Я не могу сказать, что они нанесли вред человечеству, но, безусловно, большой экономический ущерб Украине. Я считаю, что в тот момент, когда они пришли, то планировали там находиться постоянно, планировали взять контроль надолго", – говорит директор Центральной аналитической. лаборатории Николай Беспалый.

Атомная станция в Чернобыле больше не производит электроэнергию, но до полномасштабного вторжения почти 6 тысяч работников все еще наблюдали за последствиями аварии, а также за переработкой отработанного ядерного топлива с других заводов в Украине и Европе. Почти всех эвакуировали за несколько дней до вторжения, кроме нескольких сотен сотрудников, работавших в дальнейшем под наблюдением россиян без отдыха, чтобы обеспечить станции безопасность и работу систем.

В то время оборудование станции расхищали или уничтожали. Известно, что у пропавшего оборудования были GPS-трекеры. которые до сих пор передают местонахождение.

"Мы видим, что его часть находится на территории Беларуси, вдоль границы. А часть движется по территории Беларуси – в Гомель, Минск, другим города", – сказал директор "зоны отчуждения" Евгений Крамаренко.

В целом Крамаренко оценивает стоимость замены потерянного более чем в $135 млн. Однако программное обеспечение было изготовлено на заказ для станции и незаменимо, а мониторинг уровня радиации в зоне отчуждения почти невозможен.

"Сейчас невозможно предоставить достоверную информацию, работает оборудование или нет, потому что нет программного обеспечения. Россияне не смогут этим пользоваться, поскольку программное обеспечение уникально, созданное специально для наших устройств", – рассказал директор Центральной аналитической лаборатории.

В лабораториях и стерильных комнатах остались только пятна, следы ожогов и мусор. А некоторые здания полностью разрушены.

"Я работаю здесь с 1 мая 1986 года, и все, над чем я работал 30 лет, было испорчено и разграблено.

Мы все восстановим. Все снова заработает. Но это будто кто-то пришел к вам домой, увидел, что все хорошо и хорошо, и потому на твоей белой кровати. Они завидуют, что мы можем что-нибудь сделать", – рассказывает заведующий кафедрой спектрометрии и радиохимии лаборатории Леонид Богдан.

Сотрудники Чернобыльской АЭС не уверены, что чиновники Росатома забрали программное обеспечение или оборудование для собственных целей. Вероятно, россияне знали, что они не могут это использовать, и потому уничтожили, ведь верили в пропаганду создания ядерного оружия в сотрудничестве с западными государствами.

  • Украина обвинила МАГАТЭ и его гендиректора Рафаэля Мариано Гросси в поощрении актов ядерного терроризма РФ в Украине, а также содействии усилению угроз ядерной безопасности мира.
  • На этой неделе Международное агентство по атомной энергии во второй раз за последние полтора месяца посещает ЧАЭС.
  • Напомним, генерал-майору полиции РФ заочно сообщили о подозрении.
  • Российские оккупанты захватили территорию Чернобыльской АЭС в первый день полномасштабного вторжения, 24 февраля. 9 марта у МАГАТЭ исчезла связь с системами мониторинга на ЧАЭС. Впоследствии россияне превратили ЧАЭС в военную базу. Они вырыли окопы в Рыжем лесу – наиболее загрязненной радиацией части Чернобыльской зоны и начали массово жаловаться на здоровье.
  • Уже 31 марта российские захватчики покинули Чернобыльскую АЭС и ее город-спутник Славутич после неудачной попытки возвести фортификационные сооружения в Рыжем лесу. До этого они уничтожили многолетний архив Чернобыльской АЭС. Только 20 апреля удалось восстановить прямую связь между ЧАЭС и МАГАТЭ.
  • В марте был задержан заместитель генерального директора ЧАЭС, который дезертировал во время военного положения и скрывался в Закарпатье. 18 мая ему сообщили подозрение в дезертирстве и помощи российским оккупантам.

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Washington Post
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