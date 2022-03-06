Российские оккупанты расстреляли волонтеров в Буче

Российские захватчики расстреляли авто с волонтерами.

Об этом сообщила зоозащитная организация UAnimals на своей странице в Facebook."В Буче российские оккупанты расстреляли волонтеров, когда те везли помощь в приют для животных. Вечная память", - говорится в сообщении.







На странице "Буча лучший город" сообщают, что в результате обстрела погибли три волонтера.

Как сообщалось, возле города Ахтырка российские танки расстреляли автобус с гражданским населением.

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