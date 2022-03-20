Российские оккупанты расстреляли из танка 56 жителей дома престарелых в Кременной, - глава Луганской ОВА Гайдай
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российские захватчики 11 марта убили 56 жителей дома престарелых в Кременной
Об этом Гайдай сообщил в Telegram.
"Цинично и намеренно. Просто подогнали танк, поставили напротив дома и начали стрелять. Те, кто доживал свой возраст в доме - 56 человек - погибли на месте. Выживших, а это 15 человек, оккупанты похитили и вывезли на оккупированную территорию в Сватово в областной гериатрический интернат. Добраться до места трагедии до сих пор невозможно", - написал Гайдай.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30
-
EUR
Покупка 32.51Продажа 33.39
- Актуальное
- Важное