Российские оккупанты расстреляли из танка 56 жителей дома престарелых в Кременной, - глава Луганской ОВА Гайдай

Об этом Гайдай сообщил в Telegram.

"Цинично и намеренно. Просто подогнали танк, поставили напротив дома и начали стрелять. Те, кто доживал свой возраст в доме - 56 человек - погибли на месте. Выживших, а это 15 человек, оккупанты похитили и вывезли на оккупированную территорию в Сватово в областной гериатрический интернат. Добраться до места трагедии до сих пор невозможно", - написал Гайдай.

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