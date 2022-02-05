Российские оккупанты ранили на Донбассе украинского военного
В субботу, 5 февраля, в результате обстрела российских оккупантов был ранен украинский военный
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
С начала суток, по состоянию на 11 часов, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
В сторону Пищевика оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.
В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
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