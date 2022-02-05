Российские оккупанты ранили на Донбассе украинского военного

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

С начала суток, по состоянию на 11 часов, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

В сторону Пищевика оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb