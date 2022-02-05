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Российские оккупанты ранили на Донбассе украинского военного

5 февраля, 2022 суббота
12:01
война с Россией ООС

В субботу, 5 февраля, в результате обстрела российских оккупантов был ранен украинский военный

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

С начала суток, по состоянию на 11 часов, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

В сторону Пищевика оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

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Операція об'єднаних сил
обстрелы
ООС
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