Российские оккупанты пытаются заминировать всю территорию вокруг Энергодара, - мэр
Рашисты боятся контрнаступления и пытаются обходить территорию близ Энергодара Запорожской области, в то же время проходят посадки и села вокруг города
Об этом информирует мэр Энергодара Дмитрий Орлов .
"Оккупанты пытаются заминировать все вокруг Энергодара. Если к этому моменту была заминирована исключительно береговая линия и территория по периметру атомной станции, то сейчас они уже перешли к минированию по окрестным селам, по лесополосам, по посадкам", - рассказал городской глава.
Вероятно, враг опасается контрнаступления Вооруженных Сил Украины, предполагает Орлов, ведь россияне не держат военную технику в городе, ее размещают в близлежащих селах и на АЭС.
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"Оккупанты, скажем так, окопались на АЭС и используют технологические помещения, чтобы обезопасить себя, потому что понимают, что ВСУ ни в коем случае не будут атаковать крупнейшую станцию Европы. Они фактически там днюют, ночуют, устраивают склады боеприпасов. Приблизительно последние две недели местные жители фиксируют, что кафиры усиливают минирование, давление на блокпостах. Выехать из города уже невозможно, если нет бумажки, которую они называют российским паспортом", - отмечает мэр.
Увеличивается давление на мирных жителей временно оккупированного города.
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"Особенно это касается тех, кто не пошел на сотрудничество, не получил паспорта, не заключил контракт с фейковой компанией от Росатома. И риск загреметь в подвалы почти у каждого, кто сталкивается с оккупантами на улице. Несмотря на все не только энергодарцы, но и сами оккупанты понимают, что Энергодар будет освобожден. Энергодарцы ждут Вооруженные Силы Украины. Оккупанты и коллаборанты тоже ждут. И все больше и заметнее нервничают", - добавил Орлов.
- Около 600 украинских военных в октябре 2022 года попытались отбить Запорожскую атомную электростанцию, но операция провалилась.
- Ранее в Энергоатоме говорили, что наиболее вероятным сценарием освобождения оккупированной россиянами Запорожской АЭС является ее окружение украинскими войсками.
- Во время последнего визита в ЗАЭС гендиректор МАГАТЭ Гросси сказал, что станцию защитить невозможно .
- Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя ситуацию вокруг оккупированной Запорожской АЭС, назвал МАГАТЭ неэффективным и некомпетентным.
- Во временно оккупированном Энергодаре россияне похищают сотрудников Запорожской АЭС для "профилактических бесед" в застенках, чтобы заставить их сотрудничать.
- Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси встретился с российскими чиновниками в Калининграде для переговоров по обеспечению безопасности временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.
- 7 апреля сообщалось, что в четверг рашисты в масках похитили и вывезли четырех работников Запорожской атомной электростанции в неизвестное место.
- Оккупанты возводят дополнительный забор, чтобы оградить подъезды к Запорожской атомной электростанции. Работники ЗАЭС теперь вынуждены преодолевать пешком часть маршрута.
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