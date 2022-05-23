Российские оккупанты проводят фильтрацию и депортацию в Мариуполе – ISW
22 мая российские войска продолжили зачистку территории металлургического завода "Азовсталь". Кроме того, окупанты продолжали процедуры фильтрации и депортации в Мариуполе и его окрестностях.
Об этом сообщает Институт исследования войны - ISW .
В структурах так называемой ДНР утверждали, что из Мариуполя в фильтрационный лагерь в Безимменое было депортировано 313 человек, в том числе 55 детей, пишут в отчете института.
Ссылаясь на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, сообщают также, что 70 человек, в том числе 12 детей, были принудительно депортированы из Мариуполя через Никольский фильтрационный лагерь в Россию.
Кроме того, Андрющенко заявил, что оккупационная администрация усилила контроль за передвижением по городу Мариуполь, что соответствует предварительным оценкам ISW.
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