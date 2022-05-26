Российские оккупанты принудительно депортируют людей, создавая фейковые "зеленые коридоры"
Большинство так называемых гуманитарных коридоров ведут в Россию. Люди, убегая от обстрелов, автоматически попадают в страну оккупанта
Об этом говорится на телеграмм-канале Центра противодействия дезинформации при СНБО.
"За принудительной депортацией следует принудительная паспортизация. Россия выдает паспорта гражданам Украины, вывезенным в разные регионы. Для этого Путин официальным указом даже упростил систему предоставления гражданства РФ", – отметили в Центре.
В частности, дали рекомендации внимательно следить за актуальными гуманитарными коридорами, ведущими на территорию Украины.
"Если вы уже оказались за пределами Украины и у вас нет при себе ни одного устройства связи, попросите у людей, которым вы можете доверять, о доступе к соцсетям и напишите смс с вашими координатами родным или друзьям, которые могут помочь", – объясняют в сообщении.
- Напомним, российские паспорта для жителей Херсонщины и Запорожья оккупанта планируют выдавать в Крыму.
- Оккупанты провозглашают выдачу паспортов, чтобы потом использовать жителей области, в частности, в мобилизационных мероприятиях, – глава Запорожской ОВА
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