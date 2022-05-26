Об этом говорится на телеграмм-канале Центра противодействия дезинформации при СНБО.

"За принудительной депортацией следует принудительная паспортизация. Россия выдает паспорта гражданам Украины, вывезенным в разные регионы. Для этого Путин официальным указом даже упростил систему предоставления гражданства РФ", – отметили в Центре.

В частности, дали рекомендации внимательно следить за актуальными гуманитарными коридорами, ведущими на территорию Украины.

"Если вы уже оказались за пределами Украины и у вас нет при себе ни одного устройства связи, попросите у людей, которым вы можете доверять, о доступе к соцсетям и напишите смс с вашими координатами родным или друзьям, которые могут помочь", – объясняют в сообщении.

Напомним, российские паспорта для жителей Херсонщины и Запорожья оккупанта планируют выдавать в Крыму.

Оккупанты провозглашают выдачу паспортов, чтобы потом использовать жителей области, в частности, в мобилизационных мероприятиях, – глава Запорожской ОВА

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