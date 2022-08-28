"Российские оккупанты превратили ЗАЭС в военную базу, поставив под угрозу весь континент", - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что российская армия сделала из Запорожской атомной электростанции военную базу и это может угрожать целому континенту
Об этом сообщил Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в твиттере.
"В течение десятилетий ядерная безопасность оставалась приоритетом Украины, особенно учитывая наше трагическое прошлое. Российские оккупанты превратили Запорожскую АЭС в военную базу, поставив под угрозу весь континент. Российские военные должны уйти с территории ЗАЭС, потому что им там нечего делать!", – пишет Кулеба.
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