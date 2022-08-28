Об этом сообщил Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в твиттере.

"В течение десятилетий ядерная безопасность оставалась приоритетом Украины, особенно учитывая наше трагическое прошлое. Российские оккупанты превратили Запорожскую АЭС в военную базу, поставив под угрозу весь континент. Российские военные должны уйти с территории ЗАЭС, потому что им там нечего делать!", – пишет Кулеба.

22 августа в результате обстрелов российских захватчиков во временно оккупированном городе Энергодар погиб работник Запорожской атомной электростанции

25 августа временно оккупированная Запорожская атомная электростанция в Энергодаре была впервые в истории отключена от электроэнергии. На шестом энергоблоке сработала аварийная защита. 26 августа один из остановленных энергоблоков Запорожской АЭС подключили к энергосети

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) планирует договориться и посетить Запорожскую атомную электростанцию до 5 сентября .

26 августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что Россия должна обеспечить беспрепятственный ремонт линий электропередачи и полное подключение Запорожской АЭС к украинской энергосети.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, где поднял тему ЗАЭС и заявил, что ситуация продолжает быть очень рискованной.

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