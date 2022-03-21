Российские оккупанты полностью уничтожили 9 украинских больниц, еще 135 повреждены
За время полномасштабной российской агрессии в Украине оккупантами было уничтожено девять и повреждено 135 больниц
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в facebook.
По его словам, российские военные обстреляли 135 больниц, а девять полностью разрушили.
"135 больниц были обстреляны, девять больниц разрушены до основания, и их уже невозможно восстановить. На их месте нужно строить новые больницы. 43 машины экстренной медицинской помощи обстреляны, шесть медицинских работников убиты, 16 получили тяжелые ранения", - написал Ляшко.
Он добавил, что 20 марта в заложники к оккупантам попала бригада экстренной медицинской помощи, сопровождавшая гуманитарную колонну.
"Такого не было, наверное, нигде в мире. Такое делают только российские террористы на территории нашей страны. К счастью, бригада жива и сегодня ее уже вернули", – отметил Ляшко.
- Напомним, 17 марта Виктор Ляшко заявил, что украинцы, прибывшие в Польшу из-за полномасштабного вторжения, обеспечиваются бесплатной медицинской помощью .
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