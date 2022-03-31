Российские оккупанты покидают Чернобыльскую АЭС и город Славутич, - Энергоатом
Российские оккупанты покидают Чернобыльскую АЭС и ее город-спутник Славутич после неудачной попытки возвести фортификационные сооружения в Рыжем лесу
Об этом сообщает Энергоатом на своем Telegram-канале.
По предварительно предоставленной информации, российские военные, захватившие Чернобыльскую атомную электростанцию и другие объекты в Зоне отчуждения, в настоящее время двумя колоннами направляются в сторону украинской границы с Республикой Беларусь.
Известно, что еще сегодня утром оккупанты сообщили украинскому персоналу станции о своих намерениях покинуть ЧАЭС. В настоящее время на территории станции находится только небольшое количество россиян.
Кроме того, Энергоатом заявляет, что подтвердилась информация о фортификационных сооружениях и окопах, которые россияне строили в Рыжем лесу – наиболее загрязненном месте во всей Зоне отчуждения.
По предварительным данным, в результате своих действий российские военные получили значительные дозы облучения и спустя короткое время начали наблюдать первые признаки лучевой болезни.
Как сообщается, после этого среди оккупантов назрел бунт, и они начали массово уезжать из Зоны отчуждения.
Кроме того, Энергоатом информирует, что сейчас формируется для движения в сторону Беларуси колонна военных РФ, которые осаждали город Славутич.
- Напомним, что по данным Генштаба, по состоянию на 30 марта оккупанты наращивали присутствие в районе Чернобыльской АЭС .
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