Российские оккупанты покидают Чернобыльскую АЭС и город Славутич, - Энергоатом

Об этом сообщает Энергоатом на своем Telegram-канале.



По предварительно предоставленной информации, российские военные, захватившие Чернобыльскую атомную электростанцию и другие объекты в Зоне отчуждения, в настоящее время двумя колоннами направляются в сторону украинской границы с Республикой Беларусь.



Известно, что еще сегодня утром оккупанты сообщили украинскому персоналу станции о своих намерениях покинуть ЧАЭС. В настоящее время на территории станции находится только небольшое количество россиян.



Кроме того, Энергоатом заявляет, что подтвердилась информация о фортификационных сооружениях и окопах, которые россияне строили в Рыжем лесу – наиболее загрязненном месте во всей Зоне отчуждения.



По предварительным данным, в результате своих действий российские военные получили значительные дозы облучения и спустя короткое время начали наблюдать первые признаки лучевой болезни.

Как сообщается, после этого среди оккупантов назрел бунт, и они начали массово уезжать из Зоны отчуждения.



Кроме того, Энергоатом информирует, что сейчас формируется для движения в сторону Беларуси колонна военных РФ, которые осаждали город Славутич.

Напомним, что по данным Генштаба, по состоянию на 30 марта оккупанты наращивали присутствие в районе Чернобыльской АЭС .