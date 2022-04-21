Российские оккупанты похитили уникальную коллекцию Ефима Харабета из мариупольского музея
В Мариуполе российские захватчики вывезли уникальную коллекцию Ефима Харабета из музея медальерного искусства
Об этом сообщил Мариупольский городской совет.
"Захватчики воруют культурное достояние Мариуполя. Уникальную коллекцию Ефима Харабета из мариупольского музея медальерного искусства оккупанты вывезли в Донецк", – говорится в сообщении.
Известно, что коллекция насчитывала более 700 экспонатов, размещенных на 16 стендах. Все произведения были переданы в дар музею женой художника – народной артисткой Украины Светланой Отченашенко-Харабет. Она погибла в блокадном Мариуполе в апреле 2022 года.
- Заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал, что Мариуполь сломал планы Путина, поэтому он стремится его уничтожить. Он сомневается, что президент РФ пойдет на встречу нашим героям.
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