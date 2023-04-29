Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Вчера распространяли некоторые паблики документ правительства страны-агрессора. 27 апреля, буквально два дня назад, они приняли специальным распоряжением предоставление большого объема денег, порядка 27 млн долларов, для того чтобы организовать работу паромов дополнительно к действующему мосту", - отметил Чубаров.

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Кроме этого, по его мнению, это свидетельствует о том, что оккупанты готовят альтернативные пути отступления из Крыма.

"Там четко сказано, что в распоряжении правительства страны-агрессора, что на эти деньги должны быть запущены, кажется, шесть паромов для транспортировки людей и техники", - подчеркнул он.