Российские оккупанты планируют запустить паромы из Крыма для вывоза людей и техники, - Чубаров
Российские захватчики планируют запустить паромы из Крыма, чтобы вывозить из временно оккупированного полуострова людей и технику
Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
"Вчера распространяли некоторые паблики документ правительства страны-агрессора. 27 апреля, буквально два дня назад, они приняли специальным распоряжением предоставление большого объема денег, порядка 27 млн долларов, для того чтобы организовать работу паромов дополнительно к действующему мосту", - отметил Чубаров.
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Кроме этого, по его мнению, это свидетельствует о том, что оккупанты готовят альтернативные пути отступления из Крыма.
"Там четко сказано, что в распоряжении правительства страны-агрессора, что на эти деньги должны быть запущены, кажется, шесть паромов для транспортировки людей и техники", - подчеркнул он.
- 29 апреля Владимир Зеленский выразил убеждение , что Украине удастся вернуть временно оккупированный Крым.
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