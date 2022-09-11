Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки МО Украины в телеграме.

Как говорится в сообщении, Россия в ближайшее время может осуществить очередной обстрел ЗАЭС.



"Командование российских оккупационных войск предположительно планирует очередной провокационный обстрел города Энергодар и Запорожской атомной электростанции. Оккупанты традиционно планируют обвинить в этом Украину. Получена информация, что подразделениям 94-й дивизии Росгвардии, которые дислоцируются на территории ЗАЭС, поступила команда в 14:00 зайти в укрытие и находиться там до "особого распоряжения"", - пишет ГУР МО Украины.

Также в разведке заявили, что российские войска и оккупационная администрация должны покинуть территорию ЗАЭС и Энергодар.

"ЗАЭС должна быть демилитаризована без дополнительных условий. Сама станция должна вернуться под контроль украинского Энергоатома и МАГАТЭ", - говорится в сообщении.

Сегодня, 11 сентября 2022 года , в 03:41 энергоблок №6 ЗАЭС отключили от сети, идет подготовка к его охлаждению и переводу в холодное состояние.

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