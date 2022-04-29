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Российские оккупанты планируют провокацию на "крымском мосту", - Представительство президента в АР Крым

29 апреля, 2022 пятница
21:05
война с Россией Крым – это Украина

Оккупационные власти обнародовали директиву для работников "бюджетной сферы" временно оккупированного полуострова АР Крым, предостерегающую от передвижений по "крымскому мосту". Это может свидетельствовать о возможной провокации с их стороны

Об этом сообщает Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым.

По предварительным данным, российские оккупнаты планируют провокацию на "крымском мосту". Также существует возможность, что россияне захотят разгрузить мост для переброски своих войск.

Кроме того, в распоряжении Представительства оказались директивы для работников бюджетной сферы временно оккупированного полуострова Крым об избежании угроз жизни и здоровью в условиях "повышенной диверсионной опасности".

В вышеуказанном документе сообщается, что в связи с началом второй фазы войны, которую россияне называют "специальной военной операцией в Украине", увеличилось количество диверсионно-разведывательных групп, которые якобы могут совершить "нападения" на объекты критически важной инфраструктуры. территории временно оккупированного Крыма.

Ключевая оговорка оккупационных администраций заключается в воздержании от передвижения по "крымскому мосту" в период с 22 апреля по 11 мая.

Представительство Президента Украины считает, что подобные оговорки не имеют ничего общего с реальностью.
Кроме того, по словам представительства, таким образом может оказаться, что либо Россия сама готовит провокацию на "крымском мосту", либо пытается его разгрузить для переброски дополнительных сил и средств военного назначения для укрепления своих позиций.

Также представительство Президента Украины в АР Крым призывает граждан Украины на временно оккупированных территориях сообщать о подозрительной активности или о передвижении российской техники "крымским мостом" в период с 22 апреля по 11 мая.

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