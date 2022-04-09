Российские оккупанты планируют привлечь к войне против Украины детей из "Юнармии", – Денисова
Российская Федерация пропагандирует "Юнармию" среди детей, проживающих на временно оккупированных территориях Украины. Их планируют привлекать как пушечное мясо к совершению военных преступлений
Об этом говорится в сообщении уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой.
Российские власти будут привлекать детей как пушечное мясо к совершению военных преступлений. Оккупанты расширяют сеть "Юнармии" на территории временно оккупированного Крымского полуострова. С начала года в ряды движения вступили 16,5 тысячи детей.
"В целом же состав юнармейского движения только на юге страны и во временно оккупированном Крыму - 194 тысячи юношей и девушек, что превышает количество вооруженных сил РФ, задействованных в войне с Украиной. В планах рашистов проведение Армейских международных игр 2022 года, где будут готовить молодежь к настоящей войне", – отмечает Денисова.
Пропагандируя вступление в армию среди гражданского населения временно оккупированных территорий Украины, Российская Федерация нарушает Женевскую конвенцию по защите гражданского населения во время войны и права детей на привлечение их к вооруженным конфликтам.
"Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека РФ в Украине", - добавила она.
- Денисова также сообщала, что все чаще появляются сообщения о насилии военными РФ над украинскими женщинами. Оккупантов не останавливают даже дети, которые становятся свидетелями этих преступлений.
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