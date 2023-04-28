Об этом информирует Центр национального сопротивления.

"Россияне продолжают политику геноцида на временно оккупированных территориях, направленную на похищение украинских детей", – пишет ведомство.

Сообщается, что во временно оккупированном городе Горловка Донецкой области рашисты планируют под предлогом эвакуации вывезти всех школьников в конце учебного года. Родителям придется ехать с детьми.

Целью этого является вывоз украинцев в РФ для дальнейшей ассимиляции и уничтожения украинской самоидентичности у детей.

"Все это и есть признак геноцида согласно нормам международного права", - подчеркнули в ЦНС.