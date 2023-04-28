Российские оккупанты планируют "эвакуировать" из Горловки всех школьников в конце учебного года
РФ планирует депортировать из временно оккупированной Горловки всех школьников в конце этого учебного года, родители также должны уехать
Об этом информирует Центр национального сопротивления.
"Россияне продолжают политику геноцида на временно оккупированных территориях, направленную на похищение украинских детей", – пишет ведомство.
Сообщается, что во временно оккупированном городе Горловка Донецкой области рашисты планируют под предлогом эвакуации вывезти всех школьников в конце учебного года. Родителям придется ехать с детьми.
Целью этого является вывоз украинцев в РФ для дальнейшей ассимиляции и уничтожения украинской самоидентичности у детей.
"Все это и есть признак геноцида согласно нормам международного права", - подчеркнули в ЦНС.
- 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по делам детей в РФ Марии Львовой-Беловой.
- 27 апреля Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по принудительной депортации украинских детей и взрослых на территории России, признав такие действия геноцидом. После утверждения документа ПАСЕ обратится в Международный уголовный суд в Гааге для расследования преступления геноцида.
- Международную огласку ситуация с депортацией украинских детей должна была получить еще в начале полномасштабного вторжения. Уже тогда мир должен был отреагировать на этот признак геноцида и принимать соответствующие резолюции, а не ждать, пока число депортированных достигнет 700 тысяч. Об этом рассказала правозащитница Людмила Денисова.
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