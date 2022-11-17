Российские оккупанты паникуют на фоне успешных контрнаступательных действий ВСУ, - Маляр
В Министерстве обороны заявили, что в армии России нарастает паника и снижается уровень морально-психологического состояния на фоне успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины
Об этом информирует во время брифинга сказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр .
"На фоне успешных контрнаступательных действий сил обороны Украины отмечается рост панических настроений и значительное снижение уровня морально-психологического состояния среди личного состава российских оккупационных войск", - сказала Маляр.
Заместитель министра рассказала, что рашисты массово злоупотребляют алкоголем, поэтому участились вооруженные конфликты между оккупантами и увеличилось количество небоевых потерь врага: "Командование российских оккупационных войск пытается исправить ситуацию запретом продажи алкоголя и привлечением к ответственности, причастных к нарушениям военной дисциплины ".
На временно оккупированных территориях ухудшились общественно-политические положения и предпосылки критической санитарно-эпидемиологической ситуации. Российские захватчики дезорганизовали работу почти всех соцслужб, принудительно мобилизовали рабочих, украли оборудование и спецтехнику коммунальных предприятий.
"В большинстве оккупированных городов и сел в течение длительного времени накопились проблемы антисанитарии, не вывозятся бытовые отходы, в том числе из мест расположения российских подразделений. Обслуживание систем канализации не производится, что приводит к критическому загрязнению окружающей среды", - добавила Маляр.
- Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала , что поднятого украинского флага в городе маловато для того, чтобы объявлять его полностью освобожденным.
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