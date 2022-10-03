Об этом сообщили на facebook-странице Каховской городской территориальной громады.

"Слава Богу, Киселева Жанна Ивановна, которую вооруженные военные РФ 19 сентября забрали из своего дома, вернулась домой", - говорится в сообщении.

Справка

Согласно информации Института массовой информации , Жанна Киселева боролась за разгосударствление коммунальных СМИ, в том числе газеты "Каховская заря".

В 2020 году она стала депутатом Каховского городского совета.

16 мая российские оккупанты похитили из собственного дома сотрудника "Общественное Херсон" Алексея Воронцова.

В июле французские тележурналисты попали под обстрел россиян во время съемок сюжета в Донецкой области, а в июне — военкоры BBC попали под обстрел россиян на Донбассе.

23 августа глава Центра прав человека ZMINA заявила, что российские оккупанты держат за решеткой в Крыму 14 журналистов.

9 сентября в боях за освобождение Балаклеи погиб оператор телеканала "Прямой" Алексей Юрченко

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