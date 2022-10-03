Российские оккупанты отпустили редактора газеты "Каховская зоря" Жанну Киселеву, которую похитили
Журналистку Жанну Киселеву из города Каховка Херсонской области, которую российские оккупанты похитили 19 сентября, - отпустили
Об этом сообщили на facebook-странице Каховской городской территориальной громады.
"Слава Богу, Киселева Жанна Ивановна, которую вооруженные военные РФ 19 сентября забрали из своего дома, вернулась домой", - говорится в сообщении.
Справка
Согласно информации Института массовой информации , Жанна Киселева боролась за разгосударствление коммунальных СМИ, в том числе газеты "Каховская заря".
В 2020 году она стала депутатом Каховского городского совета.
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